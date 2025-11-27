Um homem ficou ferido na tarde dessa quarta-feira (26), após um acidente de trabalho na rua Maria José do Nascimento, no bairro Serra Verde. A ocorrência foi registrada por volta das 14h, e a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionada para prestar atendimento.

Atendimento no local

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram a vítima sentada, consciente e orientada, mas relatando fortes dores no pé. O ferimento foi causado enquanto ele manuseava um martelete durante uma obra, momento em que a ferramenta perfurou seu pé esquerdo.

A equipe realizou os procedimentos de primeiros socorros e estabilização, garantindo a segurança da vítima antes do transporte.

Encaminhamento à UPA

Após a avaliação inicial, o trabalhador foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga, onde passou por avaliação médica e recebeu os cuidados complementares necessários.

A ocorrência reforça a importância do uso adequado de ferramentas e da adoção de medidas de segurança em ambientes de trabalho, especialmente em atividades que envolvem equipamentos perfurantes ou de alto impacto.

Com informações do CBMMG