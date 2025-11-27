Um intenso confronto entre policiais e criminosos ocorreu na madrugada desta quinta-feira (27) e levou ao fechamento da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio. A ação integra a Operação Barricada Zero, realizada no Complexo de Israel, que abrange sete comunidades. O tiroteio teve início por volta das 3h, e a via já foi liberada.

Fumaça e barricadas na região

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumaça na área, possivelmente causada pela queima de barricadas. A fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade, chamando a atenção de moradores e motoristas.

Impactos no trânsito e no transporte ferroviário

Durante a operação, a Avenida Brasil precisou ser fechada temporariamente, mas já voltou a ter circulação normal. O confronto também afetou o ramal Saracuruna da SuperVia. De acordo com a concessionária, os trens que passam pela Cidade Alta operam apenas entre a Central e a Penha, e entre Caxias e Saracuruna.

Situação ainda em atualização

Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos durante a ação. A operação segue em andamento, e novos detalhes poderão ser divulgados pelas autoridades ao longo do dia.

Vídeo: Reprodução – Metrópoles

Com informações do Metrópoles