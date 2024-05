Um ciclista, de 60 anos, ficou em estado grave, nessa sexta-feira (10), em um acidente no bairro Santos Dumont em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado. A vítima estava inconsciente quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou no local.

A batida envolvendo a bicicleta e a moto aconteceu na rua Nova Serrana. De acordo com informações do Samu, o ciclista, estava inconsciente, com dificuldade respiratória e traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

Ainda de acordo com o Samu, o ciclista recebeu os primeiros atendimentos no local do acidente, sendo imobilizado e levado, inicialmente, para hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas, para estabilização.

Transferência

Devido à gravidade, o Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) foi empenhado para apoio neste atendimento. O helicóptero Arcanjo 04 pousou às 13h18 no Campo do Paraense e em seguida levou o paciente até o Campo do Guarani, em Divinópolis.

Lá, a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis já aguardava para conclusão do trajeto. A equipe o levou até a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).

O Samu não informou o estado de saúde do motociclista.

Fonte: Portal Gerais