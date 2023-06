Três homens ficaram feridos em um acidente no bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um Palio de cor vermelha seguia pela contramão na Rua Timóteo e acertou um Siena preto que descia a Rua Minduri.

Com o impacto da batida, o Siena ficou sobre o Palio e foi arremessado contra um muro. A frente do Palio ficou destruída. Um carro ficou sobre o outro.

O sargento dos Bombeiros Samuel Maciel disse que um ocupante do Siena teve ferimento no lado direito da costela e o outro, um corte na cabeça. O motorista do Palio feriu o joelho esquerdo.

Ainda de acordo com Maciel, não havia suspeita de embriaguez por parte dos motoristas.

Os feridos foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente não atrapalhou o trânsito.

Fonte: G1