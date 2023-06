Um homem morreu na tarde deste domingo (25) após uma caminhonete cair dentro de um córrego na estrada para a comunidade da Passagem, zona rural de Bom Despacho. A ocorrência foi registrada por volta das 17h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a caminhonete que a vítima estava capotou e caiu dentro de um córrego. O veículo ficou submerso com motorista preso dentro do veículo.

No local, os militares fizeram mergulho livre e constataram a presença do motorista no interior do veículo. Os bombeiros se empenharam para retirar o motorista e realizaram manobras de RCP.

A vítima foi encaminhada ao pronto socorro, mas teve o óbito constatado pela médica de plantão.

As causas do acidente não foram divulgadas.

Fonte: Tapiraimg TV