Um grave acidente registrado por volta das 13h30 deste sabado (3) resultou em uma vítima fatal e outra ferida na rodovia MG-050, no km 174, próximo ao trevo de Itapecerica.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já o motorista do carro sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa de Formiga.

A guarnição dos bombeiros garantiu a segurança do local e a preservação do veículo, que estava capotado, até a chegada da Polícia Militar e de funcionários da concessionária responsável pela rodovia. Eles assumiram os trabalhos de guarda e apoio à perícia.