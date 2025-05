Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde deste sábado (3), na rodovia MG-050, entre os municípios de Piumhi e Pimenta, resultou na morte de um homem e deixou uma mulher gravemente ferida.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar colhidas no local, a motocicleta, com placa de Contagem, seguia de Pimenta para Piumhi. O caminhão trafegava no sentido contrário e, ao realizar uma conversão em um acesso vicinal, foi atingido pela moto ocupada pelas duas vítimas.

O condutor da motocicleta morreu no local devido à gravidade do impacto. A passageira, que estava na garupa, foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de Piumhi. Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde.

A área do acidente segue isolada pela Polícia Militar, aguardando a chegada da perícia técnica da Polícia Civil para os procedimentos de praxe. O corpo da vítima fatal permanece no local.

Com informações da 104,3 FM