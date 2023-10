Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas após um veículo capotar na avenida dos Andradas, no bairro Pompéia, região Leste de Belo Horizonte, neste sábado (7). O acidente aconteceu na altura do número 3.900 e somente uma faixa da via está liberada para tráfego.

As informações preliminares apontam que o carro teria batido em um ponto fixo e depois capotado. Uma garrafa de whisky foi encontrada no veículo. Quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram empenhadas no atendimento da ocorrência, além do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (PM).

Sete pessoas estiveram envolvidas no acidente, sendo que duas delas morreram no local e cinco foram resgatadas. Algumas precisaram ser levadas para o Hospital João XXIII. A identidade dos ocupantes do veículo não foi divulgada, mas todos são adultos.

A BHTrans informou que o acidente ocorreu após a avenida Silviano Brandão no sentido centro. “Haverá perícia e somente uma faixa liberada”, esclareceu em publicação nas redes sociais. O trânsito já apresenta lentidão.

Fonte: O Tempo