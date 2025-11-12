Um acidente envolvendo duas carretas foi registrado na tarde dessa terça-feira (11), na BR-262, em Bom Despacho, região Centro-Oeste de Minas Gerais. A colisão ocorreu por volta das 14h, na altura do km 477 da rodovia.

Segundo informações do Tapiraímg TV, uma carreta carregada com minério seguia no sentido Luz/Bom Despacho quando atingiu a traseira de outra carreta, que transportava cal. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Apesar dos danos materiais nos veículos, o fluxo de trânsito não foi comprometido e seguiu normalmente. Os motoristas receberam atendimento da equipe de resgate da concessionária Way-262, mas não sofreram ferimentos.

Com informações do TapiraímgTV