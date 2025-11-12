Foto: Divulgação Marina Mello

Setor calçadista prevê queda de 2%

As consequências do impacto indireto do tarifaço dos Estados Unidos, imposto em agosto aos produtos brasileiros, repercutiram no polo industrial calçadista de Nova Serrana, na região Centro-Oeste do Estado, conforme informou o presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana (Sindinova), Rodrigo Martins. Desde agosto, os calçados brasileiros passaram a sofrer uma taxação de 50% nos produtos exportados para os Estados Unidos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/setor-calcadista-nova-serrana-queda-2-faturamento/

Timóteo regulamenta entregas

A Câmara Municipal de Timóteo aprovou normas para a realização de entregas de encomendas por trabalhadores de aplicativo e tele-entrega em condomínios residenciais do município. O projeto proíbe que consumidores exijam que entregadores acessem andares superiores ou portas de apartamentos, bem como transitem por áreas de uso comum interno, como halls, corredores, escadas e elevadores. Segundo o texto, as entregas deverão ocorrer preferencialmente na portaria, guarita, sala de encomendas, armário inteligente (locker) ou outro ponto autorizado pela administração do condomínio. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/camara-de-timoteo-aprova-projeto-que-regulamenta-entregas-por-aplicativos-em-condominios/

Leopoldina apura compra de flores

A Câmara Municipal de Leopoldina realizou na segunda-feira, 10, a definição dos membros que comporão a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a missão de investigar possíveis irregularidades nos processos licitatórios da Prefeitura Municipal para aquisição de flores exóticas, mudas e insumos relacionados, entre 2021 e o presente momento.“O pedido se fundamenta em indícios de inconsistência identificados em documentos e informações prestadas pela administração municipal”, conforme relatório da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/12-11-2025/camara-de-leopoldina-forma-cpi-para-investigar-licitacoes-de-flores-e-mudas.html

BH recebe fórum de audiovisual

Nesta quinta-feira, 13 de novembro, o Fórum Mineiro de Audiovisual e Novas Mídias realiza sua etapa presencial no Mercado Audiovisual Mineiro, em Belo Horizonte, com o objetivo de pactuar diretrizes e consolidar o Documento Norteador do setor em Minas Gerais. O evento, que acontecerá das 16h às 20h, reunirá mais de 70 profissionais de diferentes regiões do estado, além de representantes do poder público e de instituições parceiras, em uma tarde dedicada à abertura institucional, painéis temáticos, debate técnico e leitura de síntese.

https://mgturismo.com.br/forum-mineiro-de-audiovisual-e-novas-midias-realiza-etapa-presencial-em-belo-horizonte/

Norte faz diganóstico da Seca

O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams) realizou, na cidade de Berizal, a 2ª Assembleia Itinerante. O encontro reuniu mais de 600 lideranças regionais, além de moradores locais e da região. Com o apoio e as assinaturas dos prefeitos e presidentes de consórcios, o Cimams formalizou uma Carta ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), solicitando a realização de uma audiência para apresentação de um diagnóstico detalhado sobre os impactos da crise hídrica e da seca que se agravam em Minas Gerais. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/raio-x-da-seca-sera-levado-ao-dnocs/

Santa Casa de Formiga recebe recursos

A Santa Casa de Caridade de Formiga recebeu nesta semana, recurso estadual para aquisição de um novo aparelho de ressonância magnética. O repasse no valor de R$ 2.650.000 foi indicado por meio das emendas provenientes do Fundo Estadual de Saúde para aquisição de bens permanentes equipamento hospitalar, por intermédio do deputado estadual, Antônio Carlos Arantes. Para aquisição do aparelho de imagem, a Prefeitura de Formiga repassará uma contrapartida de R$ 2.727.833,35 totalizando os R$ 5.377.833,35 celebrado pelo convênio. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/santa-casa-recebe-emenda-parlamentar-para-compra-de-aparelho-de-ressonancia-magnetica/

Varginha terá congresso ufológico

Varginha se prepara para sediar o Congresso Ufológico Internacional – Caso ET de Varginha: 30 anos, um evento que marcará as três décadas do episódio que projetou a cidade no cenário mundial da ufologia. O congresso será realizado nos dias 24 e 25 de janeiro e a iniciativa reforça o papel de Varginha como referência nacional quando o assunto é ufologia, mantendo viva a memória do caso que continua despertando curiosidade e atraindo visitantes de diversas partes do Brasil e do exterior. (Varginha Digital)

https://varginhadigital.com.br/etdevarginha/congresso-ufologico-internacional-30-anos-do-caso-et-de-varginha/