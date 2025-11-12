Um recém-nascido sofreu uma queimadura de segundo grau durante a realização do teste do pezinho no PSF Maria Rezende, em Piumhi, na última segunda-feira (10). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a profissional responsável pelo procedimento não faz parte da equipe fixa da unidade e atuava em substituição a uma técnica que participava de capacitação.

De acordo com o relatório médico emitido pela Santa Casa, o bebê apresentou lesão compatível com queimadura de segundo grau. O caso provocou forte reação da Secretaria Municipal de Saúde, que classificou o episódio como grave e determinou a abertura de apuração rigorosa.

A secretária de Saúde, Rosângela Guerra, demonstrou indignação com o ocorrido. “Fiquei péssima com o ocorrido. Emiti uma notificação, colhi a assinatura da responsável e encaminhei o documento, junto com o boletim de ocorrência e o relatório médico, à Procuradoria, solicitando o afastamento da profissional”, afirmou.

Em nota, a Secretaria explicou que, antes da coleta de sangue do teste do pezinho, é prática comum aquecer levemente o calcanhar do bebê para facilitar a circulação e tornar o procedimento menos doloroso. No entanto, esse aquecimento deve ser feito apenas com compressa morna ou fricção suave das mãos. O uso de água quente, bolsas térmicas ou qualquer outro objeto aquecido diretamente é proibido.

O órgão reforçou que está prestando assistência integral à família e tratando o caso com total seriedade. “Não compactuamos com condutas inadequadas de qualquer natureza”, destacou Rosângela Guerra.

O teste do pezinho é um exame fundamental de triagem neonatal que permite identificar precocemente doenças genéticas, metabólicas e infecciosas, possibilitando o tratamento imediato e reduzindo riscos ao desenvolvimento do bebê. A coleta deve ocorrer entre o terceiro e o quinto dia de vida.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do procedimento que resultou na queimadura e definir as responsabilidades pelo ocorrido.

Com informações do Jornal Tribuna