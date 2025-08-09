Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão carregado de minério deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (9), na BR-381, altura do km 444, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 8h50. O trânsito apresentou lentidão no sentido Belo Horizonte e ficou totalmente parado no sentido João Monlevade. A ocorrência mobilizou o helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, que precisou pousar na pista.

Segundo os bombeiros, no VW Gol estavam dois homens. Um deles ficou preso às ferragens e morreu no local. O outro foi socorrido com suspeita de fraturas. O motorista do caminhão, que caiu de um barranco após a colisão, também sofreu possíveis fraturas e recebeu atendimento médico.

As primeiras informações indicam que a colisão foi frontal, ocorrendo próximo a uma trincheira. Após o impacto, o caminhão percorreu alguns metros desgovernado, bateu em uma barreira de proteção e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros, parando ao atingir um muro.

Testemunhas relataram que o carro teria saído de sua faixa por motivo desconhecido e, ao tentar retornar, colidiu com a frente e a lateral no caminhão, provocando a sequência de eventos que levou o veículo pesado a cair na ribanceira.

A perícia foi acionada para o local. Não há previsão para a liberação total do tráfego na rodovia.

Com informações O Tempo