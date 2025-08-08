A Polícia Militar apreendeu, na noite desta quinta-feira (8), um caminhão carregado com trilhos de trem e outros materiais utilizados em furtos no Povoado de Loanda, em Formiga. A ação foi desencadeada após denúncias de movimentações suspeitas na região.

Após receberem informações sobre indivíduos em atitudes suspeitas no povoado, os militares se deslocaram até o local. A equipe já tinha conhecimento de um histórico de furtos de trilhos de trem na mesma área. No local indicado, os policiais localizaram um caminhão carregado com vários trilhos na carroceria, além de telefones celulares, botijões de gás, maçaricos usados para cortar o material, diversas ferramentas e roupas.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos fugiram, abandonando o veículo e os objetos no local.

O caminhão e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A Polícia Militar segue com as investigações para identificar e localizar os autores do crime.

Fonte: PMMG