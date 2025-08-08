Estudantes mineiros brilharam na Asia International Mathematical Olympiad (AIMO 2025), realizada entre os dias 2 e 6 de agosto em Tóquio, no Japão. A competição, considerada uma das mais prestigiadas do mundo no ensino da matemática, reuniu mais de 1,6 mil participantes de 22 países.

Minas Gerais teve destaque com medalhas de bronze conquistadas por alunos da rede pública estadual, além de reconhecimento coletivo pelo desempenho das escolas participantes. A delegação mineira contou com 35 estudantes e 11 servidores de cinco instituições de ensino da rede estadual, com apoio integral do Governo de Minas.

Alunos premiados

Entre os medalhistas, estão Nicoly Gabrielle Pego e Nathan Miguel dos Santos, da Escola Estadual Presidente Bernardes, de Pouso Alegre, que conquistaram medalhas de bronze. O desempenho da equipe também rendeu à escola a Medalha de Diamante, um reconhecimento coletivo que destaca a qualidade do ensino oferecido.

“Estou muito feliz em ter conquistado a medalha de bronze, pois é uma prova muito difícil, com questões abertas, então ser medalhista é um grande feito. Mas além do meu desempenho, estou feliz de ter vivido uma cultura diferente e conhecido um país tão bonito como o Japão”, declarou Nicoly Gabrielle.

Outro destaque veio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – Unidade Argentino Madeira, em Belo Horizonte, com os estudantes Guilherme Ferreira Vitor Frade e Sofia Santos Vieira, que também levaram medalhas de bronze.

Investimento e intercâmbio

A participação da delegação mineira foi viabilizada por um investimento de R$ 2 milhões do Governo de Minas, destinado à participação de alunos e professores da rede estadual em competições internacionais de matemática e robótica no segundo semestre de 2025. Os recursos cobrem passagens, hospedagem e alimentação, promovendo o intercâmbio acadêmico e cultural dos jovens.

As escolas participantes foram: E.E. Presidente Bernardes (Pouso Alegre), E.E. Regina Pacis (Raul Soares), E.E. Maurício Murgel, E.E. Juscelino Kubitschek de Oliveira e o Colégio Tiradentes da PMMG – Unidade Argentino Madeira (Belo Horizonte).

Histórico de conquistas

A participação na AIMO 2025 reforça uma trajetória de excelência da rede estadual mineira em competições internacionais. Em fevereiro deste ano, estudantes da E.E. Presidente Bernardes já haviam se destacado na International Talent Mathematics Contest (ITMC), na Tailândia, garantindo vaga para a AIMO.

Mais recentemente, Marcos Paulo de Souza, estudante da E.E. Doutor José Marques de Oliveira, também de Pouso Alegre, conquistou medalha de ouro na International Youth Math Challenge (IYMC), nos Estados Unidos, consolidando o protagonismo dos estudantes mineiros nas olimpíadas do conhecimento.

Sobre a AIMO

Criada por instituições internacionais como a Asian Mathematical Olympiad Union, China Education Research Association e Hong Kong Mathematical Olympiad Association, a AIMO tem como objetivo estimular o interesse pela matemática e elevar o nível de aprendizado de estudantes do ensino fundamental e médio.

No Brasil, a competição é organizada pela Rede POC, responsável também por eventos como a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, a Feira Latino-americana de Ciências e Tecnologia e a própria ITMC.

O desempenho da delegação mineira na AIMO 2025 evidencia a qualidade do ensino público em Minas Gerais e o impacto positivo de políticas de incentivo à educação e à ciência. As medalhas e reconhecimentos conquistados são resultado do esforço coletivo de alunos, professores e instituições, e reafirmam o papel do estado como referência no desenvolvimento de jovens talentos na matemática.

Com informações Agência Minas