Internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador Faustão, de 75 anos, foi submetido a dois procedimentos de transplante nesta semana. O primeiro, de fígado, ocorreu na quarta-feira (6), seguido pelo transplante renal realizado na quinta-feira (7).

De acordo com comunicado médico, os procedimentos foram realizados após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que confirmou a compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.

Segundo boletim médico, Faustão está internado desde maio em decorrência de uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período de internação, ele passou por tratamentos de controle infeccioso, além de reabilitação clínica e nutricional para estabilizar seu quadro de saúde.

O transplante renal, que já havia sido programado há um ano, foi realizado um dia após o procedimento hepático, com ambos os órgãos provenientes do mesmo doador, conforme informou a equipe médica.

Com informações O Tempo