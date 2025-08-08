O município de Formiga foi confirmado na programação oficial do Agosto das Artes, iniciativa estadual que celebra a diversidade cultural e artística de Minas Gerais. Como parte do calendário, a cidade sediará, no dia 22 de agosto, o evento “mus’Eu – Sarau”, que acontecerá na Casa do Engenheiro, sede do Museu Estação de Memórias.

Marcado para as 19h, o sarau é promovido pelo próprio Museu Estação de Memórias, em parceria com o Museu Histórico Francisco Fonseca e o Coletivo Poesia de Rua. A realização conta ainda com o apoio da Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Cultura, história e identidade

Mais do que uma atividade artística, o “mus’Eu – Sarau” propõe uma vivência sensível entre os visitantes e o espaço museológico, estimulando o público a refletir sobre sua própria história e identidade. O evento busca criar um diálogo entre o acervo histórico da cidade e a produção cultural contemporânea, por meio da poesia, da música e da arte local.

A entrada é gratuita, reforçando o compromisso da iniciativa com a democratização do acesso à cultura e a valorização dos artistas formiguenses.

Formiga no cenário estadual

A participação no Agosto das Artes integra o Ano Mineiro das Artes – AMA 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG). A programação inclui mais de 200 ações culturais espalhadas por todo o estado, com o objetivo de descentralizar a produção artística e destacar a riqueza cultural de cada município mineiro.

Ao ser incluída na iniciativa, Formiga reafirma seu papel como território criativo, inovador e comprometido com a valorização da arte em suas múltiplas formas.

Arte que conecta

A presença de Formiga no Agosto das Artes fortalece sua identidade cultural e coloca o município em destaque no cenário artístico estadual. O “mus’Eu – Sarau” é uma expressão concreta dessa conexão entre memória, arte e pertencimento, onde a cultura mineira se revela em muitas vozes — e Formiga é, sem dúvida, uma delas.

Fonte: Decom Prefeitura de Formiga