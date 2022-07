Um acidente envolvendo carro e moto deixou três pessoas feridas na MG-164, em Pompéu, nesse domingo (17).

A motorista da caminhonete, que não teve a idade divulgada, disse que seguia no sentido Pompéu a Martinho Campos quando no km 79 se deparou com um motociclista na contramão. Ela relatou que não conseguiu parar a tempo e bateu de frente com a moto.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor e a passageira da motocicleta foram socorridos inconscientes pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A motorista da caminhonete teve ferimentos leves.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez os trabalhos de rotina. O Corpo de Bombeiros também esteve na ocorrência.

Fonte: G1