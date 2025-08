Um jovem de 19 anos morreu e outro homem, de 32, ficou ferido em um acidente envolvendo duas motocicletas na manhã desta quarta-feira (6), na rua Maria Joaquina, no bairro Esplanada, em Divinópolis.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem de 19 anos foi encontrado em estado gravíssimo, com múltiplas lesões e em parada cardiorrespiratória. A equipe realizou manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu e morreu no local.

O outro envolvido no acidente estava consciente e com quadro estável. Após receber os primeiros socorros e ser imobilizado, foi encaminhado ao Hospital Santa Mônica, também em Divinópolis, para avaliação médica mais detalhada.

O portal g1 entrou em contato com a Polícia Militar (PM) para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Com informações do G1 Centro-Oeste