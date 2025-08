O município de Pains vivenciou um momento de grande significado cultural e simbólico no dia 6 de agosto de 2025, com a cerimônia de oficialização do hino de Pains. O evento aconteceu no Espaço Mais Cultura Alaor Vicente de Sousa e reuniu autoridades, lideranças religiosas, representantes da sociedade civil e da comunidade escolar, em uma solenidade marcada por emoção e orgulho local.

Estiveram presentes o prefeito Itamar da Tamafe, a primeira-dama Sandra Castro, os vereadores Eduardo Silva e Weulis Santos, servidores da Câmara Municipal, o Comandante do Destacamento de Pains, Sargento Dênis César Cravo, o pároco João Paulo Mesquita, a pastora da Igreja Presbiteriana Berenice Paim, secretários e servidores municipais, diretores e vice-diretores das escolas municipais e estaduais, além de representantes da imprensa local, do Coral Painense de Amadores, professores e integrantes da Banda de Música Santa Cecília.

A oficialização do hino foi sancionada por meio do Projeto de Lei nº 1.864/2025, de autoria do Executivo Municipal, consolidando a letra e a música compostas em 1991 pelo Bispo Dom Belchior como os símbolos oficiais da identidade sonora da cidade. A iniciativa é resultado da parceria entre a Câmara Municipal de Pains e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A escolha do ano para a oficialização também tem forte valor simbólico: 2025 marca o Centenário da Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Pains, um dos principais marcos da fé e tradição do povo painense.

Durante a cerimônia, o Coral Painense de Amadores realizou a interpretação oficial do hino, cuja gravação foi entregue a instituições importantes da cidade, como a Câmara Municipal, a imprensa local, diretores das escolas municipais e estaduais, a Biblioteca Pública Municipal Professora Maria Machado Goulart e a Banda de Música Santa Cecília.

Com a oficialização do hino, Pains reforça seu compromisso com a preservação da memória cultural, valorizando sua história e fortalecendo os laços de identidade e pertencimento de sua população.

