Finalistas da última edição da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio nacional. No confronto de ida, disputado no Maracanã, o Atlético venceu por 1 a 0 com gol do argentino Tomás Cuello, e agora joga por um empate para avançar às quartas e eliminar o atual campeão.

O Atlético estreou na primeira fase da competição, eliminando Tocantinópolis, Manaus e Maringá, com destaque para a goleada por 4 a 0 sobre os paranaenses. Já o Flamengo entrou na terceira fase por disputar a Libertadores e superou o Botafogo-PB em dois jogos.

O técnico Cuca terá reforços importantes: o lateral-direito Renzo Saravia, poupado no último jogo, o atacante Dudu, liberado por efeito suspensivo, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, recuperado de lesão muscular.

Do lado rubro-negro, o técnico Filipe Luís não contará com Erick Pulgar, De La Cruz, Danilo, Luiz Araújo e Bruno Henrique, todos fora por questões médicas ou físicas. Por outro lado, Michael e Everton Cebolinha voltam a ser opções, assim como Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino. Pedro e Allan devem retornar ao time titular. O colombiano Jorge Carrascal, recém-contratado, ainda não está apto para jogar e deve estrear no sábado (9), contra o Mirassol.

Atlético: Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso e Lyanco; Alan Franco e Gabriel Menino (Alexsander); Igor Gomes (Dudu) e Gustavo Scarpa (Guilherme Arana); Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña); Allan, Jorginho e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís

• Motivo: Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

• Data: Quarta-feira, 6 de agosto de 2025

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena MRV, Belo Horizonte

• Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Rafael da Silva Alves

• VAR: Wágner Reway

• Transmissão: Premiere e SporTV

• Rádio: Itatiaia (610 AM, 95,7 FM e YouTube: @itatiaiaoficial e @itatiaiaesporte)

Com informações do Itatiaia