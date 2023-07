Na madrugada deste sábado (1º), por volta das 3h30, o Corpo de Bombeiros de Itaúna foi acionado para atender a uma colisão na rodovia MG-050, na altura do km 102, em Itaúna. O acidente envolveu um automóvel VW/Santana e uma caminhonete VW/Saveiro, resultando em três vítimas.

O condutor da Saveiro, de 25 anos, veio a óbito no local, sendo constatado pela equipe médica do SAMU. O motorista do Santana, de 34 anos, estava consciente e orientado, porém suspeitava-se de uma fratura no membro inferior direito, além de escoriações nos membros superiores e na face.

Já o passageiro da Saveiro, de 30 anos, encontrava-se preso entre o painel e o banco do carona, apresentando confusão e desorientação, fratura no membro superior esquerdo, traumatismo cranioencefálico e suspeita de fratura nos membros inferiores, além de escoriações na face.

A equipe dos bombeiros realizou a retirada passageiro da Saveiro e sua imobilização, repassando-o à equipe do resgate, que o conduziu ao Hospital Manoel Gonçalves em Itaúna. Em conjunto com a equipe do SAMU, foi realizada a imobilização do condutor do Santana, sendo ele transportado também para o Hospital Manoel Gonçalves.

Adicionalmente, a equipe dos bombeiros militares removeu os cabos das baterias dos veículos envolvidos, a fim de prevenir riscos de incêndio ou explosão.

Fonte: Sistema MPA