“Amor de Perdição”, obra da literatura portuguesa escrita por Camilo Castelo Branco, é a dica de leitura para esta semana.

O Projeto no “Meio do Caminho tem um Livro” é idealizado pelas três Bibliotecas Públicas de Formiga.

A primeira edição foi publicada em 1862 e é considerada um dos grandes clássicos do romantismo português.

A trama gira em torno do amor proibido entre Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, dois jovens pertencentes a famílias rivais. O romance se desenvolve de forma trágica, explorando temas como o destino, a paixão e o sacrifício.

A narrativa de “Amor de Perdição” é marcada por uma escrita emocionante e eloquente, que envolve o leitor desde as primeiras páginas.

Camilo Castelo Branco utiliza uma linguagem rica e poética para descrever os sentimentos e conflitos vividos pelos personagens. Através de uma série de cartas, o autor nos transporta para o mundo desses jovens apaixonados, mostrando o poder devastador do amor e as consequências de suas escolhas.

Além do romance central, “Amor de Perdição” trata de questões socioculturais da sociedade portuguesa do século XIX. Basicamente um retrato da tradição familiar, dos valores morais e da rigidez das convenções sociais, que acabam por ser obstáculos para a felicidade dos protagonistas. “Amor de Perdição” é uma leitura intensa e comovente, que nos faz refletir sobre os limites do amor e os dilemas enfrentados por dois jovens perdidamente apaixonados.

Esta e outras incríveis histórias podem ser encontradas na Biblioteca Pública Municipal “Doutor Sócrates Bezerra de Menezes ”, localizada na Praça São Vicente Férrer, no Centro de Formiga.

Fonte: Bibliotecas Públicas