Um homem ficou preso às ferragens na tarde desta sexta-feira (30/06) após o veículo que ele conduzia capotar na BR-262, em Nova Serrana. O acidente aconteceu por volta das 16h. na altura do KM 444.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo VW/Virtus, emplacado em São João Del Rei, seguia no sentido Bom Despacho, quando perdeu o controle da direção e capotou, parado às margens da rodovia.

Com o impacto, o motorista ficou presa às ferragens e foi retirado do veículo pelos militares do Corpo de Bombeiros.

O homem sofreu ferimentos leves e foi atendido pela equipe de resgate da Triunfo Concebra.

O trânsito fluiu normalmente.

