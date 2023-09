Um engavetamento envolvendo seis veículos na tarde da última sexta-feira (15) deixou uma pessoa ferida na BR-354, entre Lagoa Formosa e Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu por volta das 15h50, na altura do KM 182.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no local houve uma colisão envolvendo um caminhão M.Benz/L 1418 R, um caminhão VW/17.190, um caminhão Volvo/FH 460, um micro-ônibus Iveco/Daily 50-170, um veículo VW/Gol e um Fiat/Cronos. Chovia no momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor de um dos caminhões, de 41 anos, se queixava de dores no tórax e foi socorrido para o hospital Regional Antônio Dias em Patos de Minas.

Os militares ainda usaram serragem para cobrir o óleo derramado na pista para evitar derrapagens e novos acidentes.