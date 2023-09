Um homem de 61 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (18) após um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão na BR-262, entre Luz e Bom Despacho. O acidente aconteceu por volta das 01h, na altura do KM 493, já no município de Moema.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta seguia no sentido Bom Despacho/Luz, quando em uma reta colidiu na traseira do caminhão. Com o impacto, o caminhão que estava carregado com frutas e legumes saiu da pista pela contramão e capotou.

O motorista do caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi atestado pela médica da Triunfo Concebra.

O motorista da carreta foi atendido pela equipe de resgate da Triunfo Concebra e não se feriu.