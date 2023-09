Um grave acidente envolvendo três veículos matou três pessoas no final da manhã desta segunda-feira (18) na MG-179, entre Poço Fundo e São João da Mata (MG).

Segundo o Hospital Gimirim, de Poço Fundo, três pessoas morreram no acidente e outras duas foram levadas para o hospital, mas sem ferimentos.

Conforme as primeiras informações apuradas, o acidente aconteceu próximo ao trevo do Distrito do Paiolinho. Um Fiat Uno, que seria de uma empresa de segurança, bateu de frente com um caminhão e foi lançado contra outro veículo, da mesma empresa de segurança.

Das cinco pessoas que estavam no Uno, três morreram no local e duas foram socorridas para o hospital da cidade.