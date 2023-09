A segunda-feira (18) na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, é um dia que jamais será esquecido por alguns torcedores.

Em uma ação relacionada ao Setembro Verde, mês dedicado à Pessoa com Deficiência, cruzeirenses do Instituto Mano Down e da Associação de Surdos de Minas Gerais conheceram os jogadores e visitaram as instalações do centro de treinamento (CT).

Por meio das redes sociais, o Cruzeiro divulgou um vídeo em que os torcedores abraçam, conversam e expressam muita emoção ao conhecer os seus ídolos.