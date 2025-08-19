Na noite desta terça-feira (19), um acidente grave foi registrado na BR-354, nas proximidades do trevo de Formiga, próximo ao News Motel.

Segundo informações iniciais, dois carros bateram de frente e, após a colisão, houve um princípio de incêndio em um dos veículos. As chamas foram controladas por populares.

O impacto resultou em duas vítimas fatais. Outras três pessoas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico.

Devido ao acidente, o trânsito ficou totalmente interditado nos dois sentidos da rodovia, provocando congestionamento na região. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar Rodoviária e do SAMU foram acionadas.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Assim que a ocorrência for finalizada e a síntese oficial divulgada, novas informações serão publicadas.