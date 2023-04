Cinco pessoas de uma mesma família morreram, na noite dessa quinta-feira (6), em um acidente na BR-135, em Corinto (MG). Eles tinham saído de Divinópolis e seguiam para Pirapora onde passariam o feriado com parentes.

Morreram, Fábio Rodrigo Alves Milagre, servidor da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a esposa dele Jaqueline Araújo Santos Milagre, ambos de 43 anos, o filho do casal Miguel Santos Milagre, de 13 anos, a mãe de Jaqueline, Rita Araújo Rocha, de 70 anos, e o padastro dela, Paulo Rocha, de 86 anos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o caminhoneiro, de 27 anos, disse que o motorista seguia no sentido contrário, perdeu o controle da direção ao tentar uma ultrapassagem, rodou na pista e bateu no caminhão.

O caminhão tombou na pista e o carro ficou destruído. As cinco vítimas morreram no local. O caminhoneiro não teve ferimentos.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Curvelo.

Prefeitura emite nota:

“A Prefeitura de Divinópolis, com profundo pesar, manifesta seus sentimentos aos familiares e amigos de Fábio Rodrigo Alves Milagre, servidor da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), da esposa dele Jaqueline Araújo Santos Milagre, o filho do casal Miguel Santos Milagre, a mãe de Jaqueline, Rita Araújo Rocha e o padastro dela, Paulo Rocha.

Fábio era servidor da Semusa há 18 anos e atualmente trabalhava no Laborarorio do CEMAS, como técnico de laboratório. Segundo colegas de trabalho era uma pessoa de boa índole, muito prestativo, que nestes últimos meses estava fazendo as coletas domiciliares, sempre com muita alegria.

Fábio também era aluno da Escola Municipal de Música juntamente com o seu filho Miguel. Miguel cursava o terceiro período vespertino de Flauta e Fábio cursava piano.

Com muita gratidão por todo o serviço prestado por Fábio ao município, prestamos as nossas condolências e deixamos os mais sinceros pêsames ao filho mais novo do casal, Rafael e todos os demais familiares e amigos.”

