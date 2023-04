Um homem foi morto pela Polícia Militar (PM) após invadir um hospital e atacar, a facadas, a equipe médica e pacientes, na madrugada desta Sexta-feira Santa (7) em Américo Brasiliense, interior de São Paulo. Ao todo, sete pessoas ficaram feridas, entre elas o diretor clínico do hospital. Nenhum corre risco de morrer.

Conforme informações da PM, o agressor seria usuário de drogas e entrou em surto no momento que recebia atendimento. O ataque aconteceu no Hospital Municipal José Nigro Neto, no início da madrugada de hoje.

O homem deu entrada na unidade hospitalar, falando alto e dizendo que estava passava mal. Quando a equipe tentou fazer a medicação, ele sacou uma faca e partiu pra cima dos atendentes.

Alguns pacientes tentaram conter o homem, mas acabaram feridos. Uma viatura da PM, que estava nas proximidades, foi acionada e segundo relatos do major Alan Esteves Fernandes Gouvêa, o agressor estava alterado e tentou atingir outras pessoas com a faca. Assim que avistou a polícia, ele fez uma enfermeira refém e ameaçou matá-la.

Durante algum tempo, a polícia tentou negociar com o suspeito para que ele largasse a faca, mas não teve sucesso. Em determinado momento, a enfermeira conseguiu escapar e o policial atingiu o homem com dois disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Entre as sete pessoas feridas está o diretor clínico do hospital, que precisou passar por uma cirurgia. O quadro de saúde dele é considerado estável. Um outro ferido, que não teve a identidade revelada, permanece internado. As demais vítimas foram atendidas e liberadas.

O corpo do agressor foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Araraquara. A Polícia Civil investiga as causas do ataque.

Com informações do Estadão Conteúdo

Fonte: Itatiaia