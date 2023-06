A plataforma Reachr é um serviço de recrutamento e seleção de profissionais oferecido pela ACIF/CDL. O objetivo é conectar empresas e candidatos.

Por meio da plataforma, as empresas podem publicar vagas de emprego e buscar candidatos que atendam aos requisitos desejados. Ao mesmo tempo, os candidatos podem cadastrar seus currículos e se candidatar a oportunidades de emprego disponíveis.

A plataforma Reachr oferece recursos como triagem automática de currículos, testes de habilidades, entrevistas on-line e outras ferramentas para agilizar e facilitar o processo de contratação.

De acordo com a Acif/CDL, essa é uma solução voltada para empresas que desejam encontrar talentos de forma eficiente e para profissionais em busca de oportunidades de emprego.

Interessados em obter mais informações sobre o funcionamento da plataforma e os serviços oferecidos pela ACIF/CDL, podem entrar em contato pelos seguintes telefones: (37) 3321-4033 e (37)3322-1554, e falar diretamente com a entidade ou acessar o site oficial da organização (link disponível no perfil do Instagram @acifcdlformiga).

Fonte: Acif/CDL