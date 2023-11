A Adidas vazou em seu site, no início da madrugada desta quarta-feira (1º), as imagens das novas camisas de Atlético e Cruzeiro em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. Os modelos são idênticos e vão custar R$ 329,99, preço padrão da marca. Outros clubes patrocinados pela marca no Brasil também vão ganhar modelos similares.

As camisas foram desenhadas em parceria com o Laboratório Fantasma, marca do rapper Emicida. As peças possuem gola em “V” e mesclam desenhos alusivos à cultura africana com as cores de cada clube. A camisa ainda possui um patch com as inscrições “da raiz à luta”, e um detalhe nas costas, na altura da nuca, com a logo da marca do rapper.

No site, a Adidas publicou um texto institucional que explica a campanha.

“No campo onde a paixão se entrelaça

Da raiz à luta, a nossa raça

Na bola e na vida, com força acesa

Reafirmamos a nossa identidade, falamos com clareza.

Orgulho ancestral, força que transcende

Nosso legado é mais do que se entende.

Celebramos vitórias, superamos dor

Na pele preta, trazemos o amor.

Nos penteados, na torcida, no gramado

Juntos, somos um povo apaixonado

Pertencimento na história, na trança

No futebol, praticamos nossa dança.

Consciência negra, luz que nos guia

No esporte e na vida, a cada dia.

Há milênios, nossa voz a ecoar,

Em todo canto nossa cultura a brilhar!”.

Fonte: Hoje em Dia