Uma carreta baú tombou sobre as bombas de combustíveis de um posto às margens da BR-262, no município de Ibiá, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu nessa terça (31), na altura do KM 631.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta carregada de algodão tombou sobre as bombas e derrubou parte da estrutura do posto. Houve um vazamento de combustíveis do tanque do veículo acidentado.

Os bombeiros fizeram o isolamento do local em um raio de 50 metros e tomaram providências no sentido de diminuir o risco de incêndio ou explosão.

A equipe constatou que uma das bombas de combustíveis, apesar de ter sido afetada não apresentava grande vazamento. O NEA (Núcleo de emergências ambientais) foi acionado e, segundo informações da atendente foi aberto um chamado para o local.

Não houve feridos ou dano ambiental aparente decorrido do sinistro.

Fonte: Tapiraí TV