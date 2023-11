A cidade de Arcos tem o segundo maior índice de infestação do mosquito da dengue neste ano, conforme constatação do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), realizado entre 23 e 27 de outubro. A média é de 5,2, o que caracteriza uma situação de ‘alto risco’ para uma epidemia de dengue e outras doenças transmitidas por arboviroses no município.

A Prefeitura já está em ação, adotando medidas de visitas domiciliares, orientação e fiscalização. Novas campanhas de divulgação serão desenvolvidas, buscando conscientizar a população da importância de cada um na luta contra o transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Nós estamos fazendo a nossa parte, no entanto, o êxito de nosso trabalho depende do apoio da população. O momento é de alerta e precisamos que todos estejam na luta contra o mosquito, porque os criadouros estão dentro das residências” – conscientiza o coordenador e supervisor técnico de Vigilância Ambiental e Endemias, Geraldo Moura.

Moura reforça que o Índice de Breteau para o Aedes aegypti chega a alcançar índices de 14,3, o que significa que o mosquito está espalhando com muita facilidade no município.

Dicas para combater o mosquito e os focos de larvas

– O mosquito vetor da dengue se prolifera em qualquer recipiente que acumule água. Mas os ovos do mosquito sobrevivem por um ano em local seco

– As larvas do mosquito não se desenvolvem apenas em água limpa. Ele adquiriu resistência e nasce também em água suja, desde que haja parede fixa

– As valas e córregos, por si só, não representam perigo para a proliferação do mosquito. No entanto, se esses locais receberem lixo – como plásticos, garrafas, tampas e pneus -, aí sim se transformarão em criadouros do mosquito da dengue

– Atenção para as casas desocupadas, que estão para venda ou aluguel. Vasos sanitários e ralos são grandes criadouros do mosquito, por isso, devem ser mantidos fechados sempre

– Lave com esponja a bandeja de água que fica atrás da geladeira pelo menos uma vez por semana. É muito comum encontrar larvas do mosquito Aedes aegypti nesses locais

– Mantenha caixas d’água sempre lacradas com tela, assim como outros recipientes utilizados para coletar água da chuva

– Mantenha o quintal sempre limpo. Sacolas plásticas, garrafas, tampinhas, pneus e outros materiais inservíveis são ótimos criadouros do mosquito da dengue.

Fonte: Prefeitura de Arcos