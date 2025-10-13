A Administração Municipal de Pains conquistou um importante investimento para a área da saúde, no valor de R$ 300 mil. Por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Domingos Sávio, será possível realizar a construção da base do SAMU no município.

Na última sexta-feira (10), o Prefeito Itamar da Tamafe, acompanhado do amigo Alex Cavalcanti, uma das lideranças no cenário federal, dos vereadores Eduardo Silva e Robson Cambraia, e do Secretário Adjunto de Administração e Fazenda, Lourenço Magela, esteve no gabinete do Deputado Domingos Sávio para entregar o ofício solicitando o recurso. O pedido foi prontamente atendido, garantindo mais um resultado positivo para a população painense.

A construção da base do SAMU representa um avanço significativo para o atendimento de urgência e emergência, fortalecendo a rede de saúde do município e região, proporcionando mais agilidade e segurança nos socorros à população.

Fonte: Prefeitura de Pains