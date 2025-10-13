Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (13), na Itália, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil não tem problemas com o Estado de Israel, mas sim com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A declaração foi dada ao ser questionado sobre o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas, mediado pelos Estados Unidos e que resultou na liberação de reféns israelenses.

“O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema é com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre o Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa”, afirmou Lula.

O presidente e o premiê israelense já protagonizaram uma crise diplomática. Lula fez críticas públicas às ações do governo de Netanyahu, que, em resposta, declarou o presidente brasileiro “persona non grata” em Israel.

Ainda sobre o conflito na Faixa de Gaza, Lula declarou que grande parte do povo judeu não concorda com a guerra e demonstrou satisfação com o cessar-fogo. “Eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. O fato do presidente Donald Trump ter ido ao parlamento em Israel, ter falado é muito importante. Eu espero que aqueles que ajudaram Israel na sua posição de virulência agora ajudem a ter uma paz definitiva”, disse.

Indicação ao STF

Durante a mesma entrevista, Lula também foi questionado sobre a indicação para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou. O presidente afirmou que ainda não definiu o nome e que pretende conversar com várias pessoas antes de tomar a decisão.

“Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, quero uma pessoa gabaritada para assumir. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É isso que eu quero”, declarou.

Entre os nomes cotados para a vaga estão o atual advogado-geral da União, Jorge Messias; o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas; e a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira.

Zambelli “vai pagar pelo que fez”, diz Lula

Lula também foi questionado sobre a situação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está detida na Itália após ter sido condenada à prisão no Brasil. A parlamentar deixou o país e é alvo de processo de extradição.

“Eu nem lembrava esse nome [Zambelli]. Eu nem lembrava que ela estava aqui ou não. Para mim é uma pessoa que não merece respeito do que é uma democracia. Ela vai pagar pelo que fez, aqui [em Roma] ou no Brasil”, afirmou o presidente.

Zambelli foi condenada por envolvimento em crimes no Brasil e enfrenta processo judicial no exterior.

Com informações do G1 Política