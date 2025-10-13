Uma estufa improvisada com 104 pés de maconha foi descoberta pela Polícia Militar (PM) no último domingo (12), em uma casa abandonada no bairro Bela Vista, em Piumhi, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O local era utilizado exclusivamente para o cultivo da droga, segundo a corporação.

A polícia chegou ao imóvel após receber uma denúncia sobre tráfico de drogas, especificamente na modalidade de plantio. Ao entrarem na casa, os militares se depararam com a estrutura montada para o cultivo da maconha, que incluía lâmpadas, ventiladores e materiais de irrigação.

As plantas estavam em diferentes estágios de crescimento, o que, de acordo com a PM, indica uma produção contínua da droga. Todos os equipamentos utilizados na estufa foram apreendidos.

Um suspeito, que não teve a idade divulgada, foi preso no local e encaminhado à delegacia, junto com o material apreendido.

A operação resultou na desarticulação de um ponto de cultivo de maconha na cidade. O caso segue sob investigação para identificar possíveis envolvidos e a extensão da atividade de tráfico ligada à plantação.

Com informações do G1 Centro-Oeste