A equipe do Centro de Defesa à Vida Animal (Codevida), acompanhada pelo secretário de Gestão Ambiental, esteve no Terminal Rodoviário de Formiga na segunda-feira (3) para averiguar relatos de cães que teriam mordido pessoas no local, na sexta-feira anterior (31). A ação teve como objetivo verificar o comportamento dos animais e adotar medidas preventivas para garantir a segurança da população e o bem-estar dos cães.

Durante a visita, diversos animais foram abordados pela equipe, que constatou que todos já estavam microchipados e castrados. Em conversas com frequentadores e moradores do entorno, não foi identificado nenhum cão com comportamento agressivo ou envolvido em episódios de mordedura.

Os animais identificados foram:

Cadela preta, SRD, microchip nº 9000885000618467;

Cão macho amarelo, SRD, microchip nº 963003001170149;

Cadela branca com manchas amarelas, SRD, microchip nº 96300300282178;

Cadela branca e amarela, SRD, microchip nº 963003002382177;

Cão marrom, SRD, microchip nº 963003001169709;

Cão macho preto e amarelo, SRD, porte médio, pelagem curta, microchip nº 963003001170286.

Segundo registros fotográficos da equipe, todos os cães apresentaram comportamento dócil e tranquilo durante a inspeção.

Apesar da ausência de indícios de agressividade, a Administração Municipal informou que medidas estão sendo adotadas para a captura e o acompanhamento de alguns animais, com o intuito de garantir a segurança pública e zelar pelo bem-estar dos cães que circulam na área da rodoviária de Formiga.

