A Prefeitura de Formiga, por meio da Diretoria de Políticas Rurais, participou da I Conferência Intermunicipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Centro-Oeste de Minas, realizada na última quarta-feira (29), no auditório do SEST/SENAT, em Divinópolis. O encontro reuniu representantes de 14 municípios da região e discutiu políticas voltadas à agricultura familiar e à sustentabilidade no campo.

O evento foi coordenado pela Prefeitura de Divinópolis, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) e a Emater-MG.

Durante a conferência, os participantes debateram temas como agricultura familiar, agroecologia, acesso à terra e políticas públicas, com o objetivo de construir propostas a serem levadas à Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.

Formiga foi representada pelo diretor de Políticas Rurais, Anuar Teodoro, e pelo representante da sociedade civil, José Antônio Firme, ambos eleitos como delegados para representar o Centro-Oeste mineiro na etapa estadual do evento.

A presença de Formiga na conferência reforça o compromisso do município com o fortalecimento da agricultura familiar, a valorização do trabalhador rural e a promoção de um desenvolvimento sustentável no campo, alinhando-se às políticas públicas voltadas à inclusão produtiva e à preservação ambiental na zona rural.

Com informações da Prefeitura de Formiga