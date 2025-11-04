A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa segunda-feira (3), um mandado de prisão preventiva contra um jovem de 21 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Lagoa da Prata, na região Centro-Oeste do estado. A ação foi realizada por equipes da PCMG de Arcos, com apoio da Guarda Civil Municipal de Lagoa da Prata.

A investigação teve início durante a apuração de um homicídio ocorrido em 16 de setembro deste ano. Inicialmente apontado como vítima de uma tentativa de homicídio no mesmo episódio, o suspeito mantinha ligação direta com o homem que foi morto, responsável por armazenar drogas e materiais ilícitos pertencentes ao investigado.

Durante os levantamentos, a Polícia Civil encontrou na residência da vítima fatal uma grande quantidade de entorpecentes, pinos e sachês plásticos, uma balança de precisão e outros itens comumente usados no tráfico de drogas. Também foi localizada uma caixa de pistola com um carregador vazio.

Com base nas evidências reunidas, a PCMG solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, conhecido por comandar a comercialização de drogas no bairro Brasília, em Lagoa da Prata. A medida foi autorizada pelo Poder Judiciário e cumprida pelas autoridades policiais.

O caso segue sob investigação.

Com informações da PCMG