A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, iniciou as obras de reforma e revitalização da Praça Dr. Olinto Fonseca Filho, popularmente conhecida como Praça dos Namorados. O projeto visa tornar o espaço mais acessível, funcional e acolhedor para toda a população, com melhorias no paisagismo e na infraestrutura.

O investimento é financiado com recursos do COMTUR e inclui a ampliação da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, a abertura de novos caminhos de circulação e a aplicação de novas cores que valorizam a paisagem urbana. As tradicionais pedras portuguesas do local serão substituídas por concreto, garantindo maior segurança e conforto aos pedestres.

Segundo a prefeitura, as pedras retiradas serão preservadas e reaproveitadas em outros pontos da cidade, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. O projeto também prevê a introdução de novas espécies vegetais, promovendo um paisagismo moderno e sustentável, que combina estética e funcionalidade.

Com essas intervenções, a Praça dos Namorados será revitalizada, preservando sua história e fortalecendo seu papel como um espaço de convivência, lazer e turismo em Formiga. A obra busca oferecer à população um ambiente mais seguro, agradável e inclusivo, refletindo a importância da praça na vida social e cultural do município.

Com informações da Prefeitura de Formiga