Um adolescente de 14 anos morreu na quarta-feira (3), após ficar preso na escada de uma piscina do prédio em que morava. O acidente aconteceu no dia 29 de dezembro, no edifício de luxo Grand Boulevard Parque da Mooca, em São Paulo. Desde então, a vítima estava internada.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o pai do menino relatou que o filho estava na piscina com a mãe quando, ao tentar passar pelos degraus da escada, ficou preso e se afogou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h25 e, chegando ao local, o adolescente já estava em parada cardiorrespiratória. Ele foi reanimado e encaminhado com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro do Hospital Villa-Lobos.