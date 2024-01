Christian Oliver, ator de “Speed Racer” e “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, morreu com as suas duas filhas em um acidente de avião nessa quinta-feira (4). Oliver tinha 51 anos e as filhas Madita Klepser, 10 anos, e Annik Klepser, 12 anos. As informações são da NBC News.

O ator alemão, cujo nome verdadeiro é Christian Klepser, estava a bordo do pequeno avião que enfrentou dificuldades e pousou no mar, segundo a polícia de São Vicente e Granadinas, na região sul do Caribe.

O piloto e dono do avião Robert Sachs também morreu no acidente.