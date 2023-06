Um adolescente de 15 anos foi atropelado por uma motocicleta na altura do km 474, da BR-354, em Arcos, por volta das 13h desta sexta-feira (23).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e, chegando ao local, foi informada que a vítima havia sido socorrida e encaminhada para o hospital São José, em Arcos.

Segundo a versão do condutor da motocicleta, de 42 anos, ele estava no acostamento para entrar na rodovia sentido Formiga, e quando entrou na pista de rolamento, se deparou com o adolescente, que saiu de atrás de um caminhão que estava estacionado.

O motociclista contou ainda que usou o sistema de freios e tentou desviar, contudo, não conseguiu evitar o atropelamento.

Segundo a vítima, ela aguardava do lado direito da pista para atravessar para o outro lado, momento em que observou o trânsito e iniciou a travessia, momento em que foi atropelada pela motocicleta que seguia no mesmo sentido.

O adolescente apresentava ferimentos aparentemente graves, ficando sob os cuidados médicos e acompanhado da mãe. O veículo foi liberado.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária