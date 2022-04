Um adolescente, de 16 anos, foi assassinado com a hélice de um ventilador no município de Visconde do Rio Branco, a 261 km de Belo Horizonte. O corpo estava em uma casa abandonada, na sexta-feira (8).

A Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, os policiais arrombaram o portão que dá acesso à residência e encontraram o corpo do adolescente ensanguentado no chão. A morte foi constatada por médicos do Samu.

Segundo a Polícia Militar, a vítima morava com a avó e, há cerca de seis dias, fugiu de casa devido a constantes conflitos. Desde então, ele vivia no imóvel abandonado.

Ainda de acordo com os militares, o adolescente tinha um ferimento provocado por objeto cortante no lado direito do pescoço. “Após os trabalhos de perícia, foi constatado que o objeto utilizado foi um ventilador, sendo encontrado tecido humano e sangue em uma das hélices do aparelho”, informou em nota a PMMG.

Com a ajuda de câmeras de segurança próximas ao local do crime, os policiais identificaram o suspeito, um homem de 34 anos, que foi visto saindo da casa no horário do fato. Também foi constatado pela PM que o homem é um foragido da justiça e já tem um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado e preso.

Após a detenção do suspeito, os policiais receberam ligações anônimas e fotos dizendo que o autor seria morto caso a PM não o detivesse.

Fonte: R7 Minas