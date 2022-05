Um jovem de 17 anos morreu após um acidente entre uma moto, dois carros e um caminhão, na manhã deste sábado (7), na rodovia MG-173, entre Cachoeira de Minas (MG) e Conceição dos Ouros (MG).

Segundo a Polícia Militar, o jovem teria tentado desacelerar a moto para não atingir outro veículo que tentava ultrapassagem.

O acidente foi no início da manhã, por volta das 8h, na rodovia MG-173, na altura do km 16. De acordo com a PM, o jovem estava na moto e seguia atrás de um dos carros, sentido Cachoeira de Minas.

Outro veículo, que vinha na direção contrária, teria tentado ultrapassar o caminhão que estava na frente. Ainda segundo a polícia, o jovem teria tentado diminuir a velocidade, mas acabou batendo nos dois carros e, depois, atingindo o caminhão.

Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, após a batida contra os veículos, o jovem caiu na pista e foi atropelado pelo caminhão. A vítima estaria indo trabalhar na cidade de Cachoeira de Minas, de acordo com a PM.

A PMRv informou que a pista foi liberada após perícia técnica da Polícia Civil. O corpo do jovem foi liberado para a Funerária Nossa Senhora Aparecida.

Fonte: G1