Um adolescente de 17 anos morreu esfaqueado na madrugada deste sábado (24) após uma discussão na saída de uma festa de Sao João, em Ingaí (MG).

Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha disse que o autor do crime discutiu por motivos ignorados com uma terceira pessoa que estava dentro de uma Van, já na saída da cidade.

Quando o veículo se movimentou, o autor do crime, do lado de fora, passou a desferir golpes dentro da van pela janela, acertando a vítima, que não tinha nada a ver com a discussão.

Ainda conforme a polícia, um dos golpes acertou o pescoço da vítima, que foi socorrida para o hospital, mas não resistiu.

O autor do crime fugiu logo depois. Até a última atualização desta reportagem, ainda não havia mais informações sobre o crime.

Durante este fim de semana acontece em Ingaí a tradicional Festa da Fogueira, em homenagem a São João Batista, que tem uma fogueira gigante de 40 metros.

Fonte: G1 Sul de Minas