Na manhã desta sexta-feira (22), a Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas em São Sebastião do Oeste. A ação ocorreu durante um patrulhamento preventivo, quando dois menores foram abordados em atitude suspeita.

Com um deles, os militares encontraram nove porções de maconha e quatro pedras de crack, todas já embaladas e prontas para a venda. O outro adolescente não portava nenhum material ilícito e foi liberado no local.

O menor apreendido confessou ter comprado as drogas na própria região e disse que pretendia vendê-las no município. Ele recebeu atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itapecerica, junto com o material recolhido.

O Conselho Tutelar e os responsáveis legais foram acionados para acompanhar o caso.

Polícia Militar de Minas Gerais – 250 anos: A presença que protege.

Com informações PMMG