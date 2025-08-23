O estudante Caio Temponi, de 16 anos, acaba de conquistar mais um feito impressionante: foi selecionado para o Programa de Bolsas Líderes Estudar, iniciativa da Fundação Estudar que apoia jovens com alto potencial de liderança no Brasil e no exterior desde 1991.

Atualmente cursando Matemática e Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Caio passa a integrar uma rede que garante suporte financeiro de até 90% dos custos acadêmicos e pessoais, além de oferecer mentorias, eventos de desenvolvimento e conexões estratégicas com profissionais, pesquisadores e empreendedores.

“Será muito importante para ajudar nos meus estudos, porque, infelizmente, a maioria dos alunos entra na faculdade sem qualquer tipo de ajuda”, contou o jovem prodígio. O processo seletivo inclui entrevistas rigorosas e análise detalhada do histórico acadêmico. “Foi um momento para refletir sobre tudo o que já conquistei e planejar onde quero chegar. Poder contar com essa rede de suporte é muito importante”, disse.

Segundo Caio, a competição foi intensa: “É como disputar uma vaga com pessoas fantásticas, com trajetórias cheias de aprovações, medalhas e conquistas.” O valor da bolsa, que não foi divulgado, será destinado a custos como livros, alimentação e moradia, pagos em quatro parcelas até o fim da graduação.

Talento precoce

Caio começou a se destacar aos 12 anos, quando foi aprovado em primeiro lugar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), um dos vestibulares mais concorridos do país. Aos 13, passou em cinco vestibulares, incluindo Medicina e Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Entre seus feitos, destacam-se:

Estudante mais jovem aprovado no ITA, aos 14 anos.

Mais jovem aluno de Direito da UFJF, também aos 14.

Aprovado cinco vezes em Medicina, com apenas 13 anos.

Mais novo a ingressar em universidades públicas pelo Enem, aos 13 anos.

Aprovado na Academia da Força Aérea (AFA), aos 13 anos.

Primeiro lugar geral na EPCAR aos 12, acertando todas as 48 questões.

Único brasileiro a pular quatro séries escolares e concluir o ensino médio aos 14 anos.

Representante da Sociedade Internacional de Superdotados (IIS) em 2023 e listado entre as 100 crianças prodígio do mundo no Global Child Prodigy Awards (GCP Awards).

Com informações G1