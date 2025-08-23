O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo.

O julgamento ocorreu no plenário virtual e foi concluído nesta sexta-feira (23), com placar de nove votos a dois pela condenação. Segundo o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, a parlamentar teve “conduta de elevado grau de reprovabilidade” ao perseguir, armada, um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições.

Embora os 11 ministros já tenham votado, a sessão só será oficialmente encerrada após as 23h59, prazo em que ainda podem ocorrer pedidos de vista, destaques ou mudanças de voto.

Esta é a segunda condenação de Zambelli em 2025. Em maio, ela já havia sido sentenciada a dez anos de prisão pela invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Com informações da Itatiaia